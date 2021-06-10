У четвер, 10 червня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з біології. У тестуванні з цього предмету візьмуть участь понад 127 тис. випусників.

У тесті 50 завдань, які треба виконати за 150 хвилин. Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх завдань – 82.

Учасники ЗНО з біології мають з’явитися до пунктів тестування у рекомендований час, який вказано у запрошеннях-перепустках, – у проміжок з 9.50 до 10.50.

Запізнюватися не можна, інакше випускника не допустять до участі у тестуванні.

Окрім того, при собі треба мати три обов’язкові документи: оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт чи інший документ, номер якого зазначено у сертифікаті, та запрошення-перепустку.

Прихопіть також дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, пляшку води без етикетки, а також захисну маску та інші засоби індивідуального захисту.

Водночас заборонено брати в аудиторію будь-які гаджети, друковані і рукописні матеріали.

Результати тестування з біології з’являться в особистих кабінетах учасників до 25 червня.

Останнє ЗНО 2021 відбудеться 15 червня. Це буде географія.

Додаткова сесія ЗНО 2021

З 29 червня до 14 липня 2021 року в Україні відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Її результати будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.