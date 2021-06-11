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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Бойовики вбили українського військового на Донбасі

Бойовики вбили українського військового на Донбасі

Станом на 11 червня на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків РФ. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець загинув.

Зокрема поблизу Водяного біля Донецька окупанти обстріляли українські позиції з мінометів.

А неподалік Водяного на Приазов’ї російські найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець дістав осколкове поранення, несумісне з життям.

Біля Опитного бойовики здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Південного війська РФ вели вогонь із гранатометів та кулеметів.

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На Донбасі загинула лейтенант ЗСУ

Днями на Донбасі загинула військовослужбовець ЗСУ Карина Шемчук. Вона померла під час виконання службових обов’язків.

22-річна Карина була випускницею Академії сухопутних військ, лейтенантом. Служила у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді (Закарпатський легіон).

Джерело: Штаб ООС

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