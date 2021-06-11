Станом на 11 червня на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків РФ. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець загинув.

Зокрема поблизу Водяного біля Донецька окупанти обстріляли українські позиції з мінометів.

А неподалік Водяного на Приазов’ї російські найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець дістав осколкове поранення, несумісне з життям.

Біля Опитного бойовики здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Південного війська РФ вели вогонь із гранатометів та кулеметів.

Читайте На Київщині помер поранений військовий Руслан Шустров

На Донбасі загинула лейтенант ЗСУ

Днями на Донбасі загинула військовослужбовець ЗСУ Карина Шемчук. Вона померла під час виконання службових обов’язків.

22-річна Карина була випускницею Академії сухопутних військ, лейтенантом. Служила у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді (Закарпатський легіон).