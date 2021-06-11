Реалізація проекту 25 спортивних магнітів у рамках Великого будівництва президента Володимира Зеленського незабаром розпочнеться. П’ять об’єктів завершать уже до кінця цього року, написала в колонці для УП.Життя народний депутат Анна Пуртова.

Вона повідомила, що 31 травня Кабінет міністрів затвердив розподіл державної субвенції на розвиток спортивної інфраструктури між місцевими бюджетами.

– Йдеться про суму у 800 млн грн: з них 500 млн грн було передбачено в держбюджеті-2021 і ще 300 млн вдалося виділити через перерозподіл видатків. Ми у Бюджетному комітеті ВР вже дали добро, і незабаром виділення коштів має схвалити парламент, – розповіла Пуртова.

Ці кошти будуть спрямовані на будівництво, добудову або реконструкцію 11 багатофункціональних спортивних об’єктів упродовж 2021-2023 років.

– Вони зможуть приймати всеукраїнські та міжнародні змагання, там проводитимуть навчально-тренувальні збори для національних збірних зі щонайменше п’яти олімпійських видів спорту. Звісно, вони будуть відкритими і для масового відвідування, – пояснила нардепка.

Роботи на п’яти таких спортивних об’єктах планується завершити до кінця цього року. Так, у Маріуполі відбудеться реконструкція та благоустрій басейну Нептун.

П’ять спортивних магнітів президента будуть завершені до кінця цього року – Пуртова / 2 фотографии

Мелітополь отримає новий оздоровчий центр з льодовою ареною. Багатофункціональний спортивний комплекс з’явиться в Умані. У Полтаві побудують спортивно-видовищний комплекс, а у Кропивницькому проведуть реконструкцію обласної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву.

За словами Пуртової, ще шість об’єктів будуть побудовані або реконструйовані до кінця 2023 року.

У Кривому Розі відновлять спортивний комплекс Металург. Нові палаци спорту будуть створені у Хмельницькому та Тернополі.

П’ять спортивних магнітів президента будуть завершені до кінця цього року – Пуртова / 2 фотографии

У Новій Каховці зведуть Центр олімпійських видів спорту. У Рівному побудують універсальний спортивний зал. Місто Тростянець на Сумщині отримає спортивно-оздоровчий комплекс.

– Якщо ми створимо умови для розвитку спорту зараз – то отримаємо результат вже за кілька років, – підкреслила Пуртова.

Раніше заступник голови Офісу президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко повідомив, що за 2021 рік також буде побудовано, реконструйовано та відремонтовано 80 стадіонів та 29 басейнів.