В Україні розробляють перші композитні лопаті для важких вертольотів Мі-24

До кінця 2021 року запорізькі авіабудівники АТ Мотор Січ планують зробити перші композитні лопаті для важких вертольотів Мі-24.

Про це розповів президент АТ Мотор Січ В’ячеслав Богуслаєв. За його словами, цього року зроблять перші композитні лопаті з системою захисту від льоду.

– Важкий вертоліт Мі-24 з лопатями Мотор Січ за 35 хвилин долетів від Запоріжжя до Херсона, показав швидкість 340 км/год, – розповів він.

Раніше металеві лопаті для важких вертольотів Мі-24 раніше виробляли лише США, Росія та Китай. Богуслаєв наголосив, що у світі випущено приблизно 28 тис. машин такого типу.

Політ на Марс

Вертоліт аерокосмічного американського агентства NASA здійснив п’ятий політ на Марс на нове місце посадки.

Наразі це не єдиний космічний апарат, який NASA запустила у космос. Американське агентство досліджує поверхню Марса, щоб знайти докази існування давнього життя на Червоній планеті.