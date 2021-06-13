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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Прикордонники не пропустили в Україну російську акторку озвучування та дубляжу

Прикордонники не пропустили в Україну російську акторку озвучування та дубляжу

Російській акторці озвучування та дубляжу заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки через те, що жінка незаконно перебувала у Криму.

59-річна росіянка прямувала в Одесу через пункт пропуску на українсько-молдавському кордоні, щоб виступити у театрі.

Проте прикордонники з’ясували, що громадянка Російської Федерації незаконно перебувала у Криму. В’їзд на територію України їй відмовили.

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59-річна жінка – відома у Росії акторка озвучування та дубляжу, а також співачка. Їй заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Затримання громадян РФ

Нещодавно відбувся схожий випадок біля населеного пункту Лукашівка. Українські прикордонники затримали двох росіян, які незаконно перетнули кордон України, перепливши річку Ворсклу.

За словами чоловіків, вони хотіли відпочити в Одесі, а такий шлях перетину кордону обрали через карантинні обмеження. Прикордонники з’ясували, що одному з чоловіків вже забороняли в’їзд в Україну.

Джерело: МВС

Фото: Pexels

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