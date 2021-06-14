Станом на ранок 14 червня у Карпатах продовжує йти сніг. Температура повітря в цьому регіоні коливається в межах 0°С.

Так, на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарність та сніг.

Вітер у чорногірському регіоні південно-західний 11-12 м/с.

На початку першого місяця літа у Карпатах зафіксували сніг. Температура повітря становила також 0°С, а пориви вітру сягали 8-10 м/c.

Трохи раніше, у травні, на горі Піп Іван випало до 20 см снігу, а стовпчик термометра опустився до -3°С.

Погода на літо 2021

Погода в Україні влітку 2021 буде нестабільною, очікуються періоди спеки та похолодання, а липень здивує нехарактерною кількістю опадів.

Детальніше про погоду на літо 2021 в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост