Станом на ранок 14 червня у Карпатах продовжує йти сніг. Температура повітря в цьому регіоні коливається в межах 0°С.
Так, на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарність та сніг.
Вітер у чорногірському регіоні південно-західний 11-12 м/с.
На початку першого місяця літа у Карпатах зафіксували сніг. Температура повітря становила також 0°С, а пориви вітру сягали 8-10 м/c.
Трохи раніше, у травні, на горі Піп Іван випало до 20 см снігу, а стовпчик термометра опустився до -3°С.
Погода на літо 2021
Погода в Україні влітку 2021 буде нестабільною, очікуються періоди спеки та похолодання, а липень здивує нехарактерною кількістю опадів.
Детальніше про погоду на літо 2021 в Україні читайте на Фактах ICTV.