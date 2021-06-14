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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

На горі Піп Іван у середині червня йде сніг, а температура – нуль градусів

сніг у карпатах

Станом на ранок 14 червня у Карпатах продовжує йти сніг. Температура повітря в цьому регіоні коливається в межах 0°С.

Так, на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарність та сніг.

Вітер у чорногірському регіоні південно-західний 11-12 м/с.

На початку першого місяця літа у Карпатах зафіксували сніг. Температура повітря становила також 0°С, а пориви вітру сягали 8-10 м/c.

Трохи раніше, у травні, на горі Піп Іван випало до 20 см снігу, а стовпчик термометра опустився до -3°С.

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Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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