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Владислава Ткаченко |

Велике будівництво: на Львівщині почалися роботи зі створення Малого Карпатського кола

Велике будівництво

На Львівщині стартували роботи на перших об’єктах підпроекту програми президента Володимира Зеленського Велике будівництвоМалого Карпатського кола, в ході якого планується оновити 248,9 км автошляхів державного значення, котрі ведуть до туристичних локацій, та 36 штучних споруд.

Роботи охопили мостові переходи дороги М-06 Київ – Чоп через річки Орявчик у с. Козьова (км 672+728) та Орява поблизу с. Орява (км 675+835).

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Про це повідомив Укравтодор у Facebook.

Компанія Автомагістраль-Південь провела демонтування пошкоджених елементів споруд, влаштування нової основи та перехідних плит на підходах до мостів, монтаж шафових стінок та відкрилків, влаштування монолітної залізобетонної накладної плити.

Вже влаштовано гідроізоляцію та дренаж на мостах ; встановлено бортовий камінь, нове бар’єрне та перильне огородження; укладено нижній шар асфальтобетону.

Після цього буде викладено верхній шар асфальтобетону, нанесено дорожню розмітку та встановлено нові дорожні знаки.

Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво: на Львівщині почалися роботи зі створення Малого Карпатського кола / 2 фотографии

На Львівщині в рамках проекту планується провести роботи на 16 штучних спорудах: реконструкцію мостового переходу на дорозі Т-14-24 Сколе – Славське та капітальний ремонт на 15 об’єктах.

В результаті реалізації проекту будуть зроблені 75,5 км нового якісного покриття доріг державного значення: М-06 Київ – Чоп (51,5 км )та Т-14-24 Сколе – Славське (24 км), 37 оновлених мостових переходів.

А також три об’єднані відремонтованими автошляхами туристичні напрямки: Львів – Івано-Франківськ – Закарпаття.

Як раніше заявив заступник голови Офісу президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко, Мале Карпатське коло передбачає ремонт, а також будівництво нових доріг між основними туристичними та курортними локаціями трьох областей – Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської. Очікується, що повністю проект буде втілений упродовж двох-трьох років.

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