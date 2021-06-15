Громадське об’єднання Розвиток ІТ-освіти та громадська організація Центр Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підписали меморандум про співпрацю в рамках ініціативи Пакт заради молоді-2025 за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA).

Мета співпраці – розвиток навичок молоді та підвищення її здатності до працевлаштування.

– Для нашого громадського об’єднання синергія з ініціативою Пакт заради молоді є важливим кроком на шляху до підвищення рівня освіти в Україні та зниження відтоку кадрів за кордон. Ми беремо найкращі практики, які успішно імплементовані вже у багатьох країнах, і впроваджуємо їх для учнівської та студентської молоді в Україні, – зазначив співзасновник ГО Розвиток ІТ-освіти Анатолій Бойко, який здійснює матеріальну підтримку освітніх проектів організації.

Бойко додав, що як випускник ФІОТ КПІ та представник бізнесу, він бачить великий потенціал у багатосторонньому партнерстві навчальних закладів, молоді, бізнесу та міжнародних партнерів.

Згідно з меморандумом, сторони зобов’язалися координувати свої дії щодо виконання програм неформальної освіти, метою яких є розвиток практичних навичок та зайнятість молоді.

– Доєднання до такої успішної міжнародної ініціативи свідчить про великий потенціал наших проектів та їх важливість для розвитку освіти в ІТ-галузі України, – підсумував учасник ГО та глава представництва компанії Cisco в Україні Сергій Мартинчук.

Сергій також зазначив, що така колаборація ВУЗу, міжнародних партнерів та бізнесу допоможе студентам отримати не тільки якісну освіту, але й можливості для професійної реалізації завдяки програмам стажування.

Крім цього, в рамках співробітництва ГО Розвиток ІТ-освіти та Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ поєднали зусилля задля створення навчальної екосистеми, на базі якої буде проведено декілька навчальних програм, передбачених меморандумом.

Зокрема, програми Skills Lab: успішна кар’єра та Skills Lab: власна справа, які націлені на допомогу молоді з визначенням своїх кар’єрних уподобань та навичок, потрібних для отримання роботи та/або заснування власної справи.

Також активною є менторська підтримка від бізнесу для молоді.

– Програми Skills Lab успішна кар’єра та власна справа активно впроваджуються Центром Розвиток КСВ за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства молоді та спорту України з 2018 року. Ми вже знаємо, що цей формат ефективно працює і дійсно допомагає молодим людям розібратися з основними етапами розвитку кар’єри, розвинути важливі навички тощо, – підкреслила Ія Савченко, координаторка молодіжних програм Центру Розвиток КСВ.

За її словами, для них важливо зробити ці програми доступними для молоді по всій країні, тому вони раді вітати ГО Розвиток ІТ-освіти в якості партнера Пакту заради молоді-2025, і готові реалізовувати спільні проекти для розвитку навичок молоді та підвищення її здатності до працевлаштування.

Нагадаємо, що ініціатива Пакт заради молоді-2020 виникла з метою об’єднати зусилля компаній, держави та освіти для розв’язання проблем працевлаштування молодих людей в Україні.

За чотири роки існування ініціативи, Пакт підписали 146 роботодавців, серед яких 70 активно впроваджують програми працевлаштування молоді.

У березні 2020 року CSR Ukraine, Центр Розвиток КСВ спільно з UNFPA та Міністерством культури, молоді та спорту України провели перший вступний вебінар для 33 регіональних партнерів Пакту заради молоді – 2020.

Настановча онлайн-зустріч для регіональних партнерів ініціативи Пакт заради молоді-2025, до якої долучилося 40 нових регіональних партнерів, відбулася у травні 2021 року.

Більше про Пакт https://careerhub.in.ua/pact-for-youth-2025/

Для студентів на базі КПІ створюється технологічний хаб ФІОТ

ФІОТ на базі КПІ – факультет, що є одним з найбільших донорів IT-спеціалістів в Україні, та громадська організація Розвиток IT-освіти, метою якої є зменшення відтоку талановитих студентів за кордон, створюють нову IT-екосистему, що включає інноваційний хаб ФІОТ, інтелектуальний роботодром та смарт-парк.