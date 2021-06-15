Шкодив інтересам України: біля Криму затримали інженера бурової установки

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку через порушення порядку в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію Кримського півострова.

Водночас чоловік продовжував працювати на незаконно захоплене Російською Федерацією підприємство ПАТ Чорноморнафтогаз.

Працівник обіймав посаду інженера матеріально-технічного ресурсу плавучої бурової установки Петро Годованець, який після окупації перейменували на Крим-2.

З 2015 року до травня 2021 року українець систематично виїжджав через закриті морські порти на окупованій території півострова до вказаної бурової установки, забезпечуючи її роботу.

Правопорушник сприяв незаконній розробці та використанню РФ природних ресурсів у морській економічній зоні України та цим спричинив шкоду інтересам держави.

Затримання підлітка у Харкові

У Харкові 16-річний підліток побив школярку на очах у своїх друзів. Відео цього кричущого інциденту потрапило у мережу.

На відео помітно, як хлопець бив 13-річну дівчинку в голову та обличчя з особливою жорстокістю. Школярка впала та сіла на асфальт, проте нападник продовжував завдавати їй ударів.

Джерело: Прокуратура Криму