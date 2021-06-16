Україна готує серйозну програму з нагоди 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру – Єрмак

Україна готує серйозний план заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру. У цьому запевнив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема, він анонсував, що перша черга Меморіального центру Голокосту Бабин Яр буде відкрита вже цьогоріч.

– Історична справедливість та історична пам’ять для України дійсно є дуже важливими. Це є подією світового масштабу, щоб іще раз наголосити, що подібні трагедії не мають повторюватися. З іншого боку, це ще раз продемонструє, що Україна є країною толерантності, мирною країною, – зазначив він.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом уряд планує затвердити план заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

Наразі вже відомо, що 6 жовтня на території Бабиного Яру відбудеться офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, та українців, котрі рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання Праведників народів світу.

Разом з Меморіалом Голокосту в Бабиному Яру планується відкриття музейно-меморіального об’єкта Курган, всередині якого буде розміщено велику 3D-модель Бабиного Яру з подіями 1941 року.

Також заплановане відкриття меморіального об’єкта Кришталева стіна плачу авторства Марини Абрамович і прем’єра в Україні фільму Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст.

Відриття синагоги у Бабиному Яру

14 травня Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр разом із главою Офісу президента та прем’єр-міністром відкрили у Бабиному Яру символічну синагогу – Місце для роздумів.

Церемонія була приурочена до Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.