Україна посіла 36-е місце серед 165 країн у щорічному рейтингу сталого розвитку ООН та Фонду Bertelsmann. Країна піднялася на дев’ять позицій і випередила такі країни, як Ізраїль (38-е місце), Греція (37), Люксембург (42), Росія (46).

Україна досягла прогресу в 10-и з 17-и цілей, що визначають сталий розвиток країни в економічній, соціальній та екологічній сферах. Водночас ні в одній з базових цілей країна не погіршила свої позиції.

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Найбільший прогрес України показала в “повсюдній ліквідації бідності у всіх її формах”. Крім того, Україна досягла 100% за такими критеріями, як “грамотність населення”, “співвідношення чоловіків і жінок за кількістю років навчання” і “доступ до електрики”.

Водночас автори дослідження підкреслюють, що вперше з 2015 року середній глобальний показник індексу виявився нижчим за показник минулого року.

– Зниження обумовлене зростанням рівня бідності та безробіття після спалаху пандемії коронавірусу. Поки панує пандемія, не може бути сталого розвитку та економічного підйому, – сказано у звіті.

У першу п’ятірку країн з питань сталого розвитку увійшли: Фінляндія, Швеція, Данія, Німеччина та Бельгія.

Індекс цілей сталого розвитку – набір з 17 взаємопов’язаних цілей, що складаються з близько 100 критеріїв, розроблених у 2015 році Генеральною асамблеєю ООН задля “досягнення кращого і більш сталого майбутнього для всіх”.

Рейтинг країн за рівнем життя

Раніше Програма розвитку ООН опублікувала рейтинг рівня життя за 2020 рік, який складається зі 189 держав. Україна посіла в списку 74-е місце.

Рейтинг враховує рівень охорони здоров’я, освіти та доходів у тій чи іншій країні. Таким чином формується індекс розвитку, який можна порівняти між державами.

Джерело: Sustainable development report