У Телекарт-Приладі розповіли про пересувний пункт управління ДСНС, який вже два роки перебуває на бойовому чергуванні

Пересувний пункт управління (ППУ) під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від компанії Телекарт-Прилад, який вже близько двох років перебуває у користуванні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), представили громадськості на виставці Зброя та безпека.

Виставка проходить у столичному Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) із 15 до 18 червня.

Під час першого, закритого дня виставки, стенд одеського заводу Телекарт-Прилад — розробника систем зв’язку тактичної ланки управління військами та інших численних розробок, які виготовляються серійно і поставляються на озброєння ЗСУ — відвідало чимало високопосадовців.

Зокрема, віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, тимчасовий виконувач обов’язків командувача медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Андрій Галушко, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко та інші.

На виставці Зброя та безпека в МВЦ Телекарт-Прилад демонструє свої останні конструкторські розробки, серед яких, зокрема, мобільний хірургічний кабінет для проведення операцій у польових умовах.

Також представлено бойову інформаційну систему для української піхоти Спішений солдат / DSS (Dismounted Soldier System), розроблену за стандартами НАТО, ППУ ДСНС та інші, що сприяють цифровізації силових і оборонних структур.

За словами генерального директора Телекарт-Прилад Олексія Козлова, наразі компанія виробляє цілий спектр телекомунікаційної продукції: пункти управління, командно-штабні машини (КШМ), комплексні апарати зв’язку і багато іншого.

На виставці безпосередньо представлено два комплекси: пункт управління ДСНС, який вже перебуває в активній експлуатації, і зовсім новий комплекс — мобільна хірургія.

Цей комплекс стане одним із ключових елементів мобільного шпиталю. Його створено безпосередньо за стандартами НАТО і вперше представлено ​​на виставці.

– Лише тиждень тому його представляли ​​всім нашим військовим хірургам. Ми отримали досить позитивні відгуки. Цього року плануємо поставити його на озброєння, — розповів Олексій Козлов.

Пересувний пункт управління ДСНС від Телекарт-Приладу призначений для забезпечення автономної роботи керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спеціальної урядової комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації поблизу зони надзвичайної ситуації.

ППУ забезпечує стійкий радіо-, відео- та супутниковий зв’язок з пунктами управління, зокрема повітряними та морськими, державним та регіональними центрами управління у надзвичайних ситуаціях та ситуаційними центрами державних органів влади та силами, залученими до ліквідації наслідків НС.

Із 2018 року такий самий ППУ перебуває на озброєнні ДСНС.

– Він уже два роки перебуває на бойовому чергуванні, його часто залучають до тактичних навчань, також він брав участь у реальних надзвичайних подіях: під час гасіння пожеж у Луганській, Харківській областях, у зоні відчуження, у Києві після вибуху будинку на Позняках, — наголосили фахівці Телекарт-Приладу.

Вони додають, що якраз для ліквідації наслідків подібних ситуацій і залучається ця машина. Завдяки великій кількості камер і наявності квадрокоптера можна, не виходячи з будівлі, відстежувати, що відбувається на локації.

Телекарт-Прилад — одне з найбільших виробничих підприємств півдня України, оснащене сучасним обладнанням.

Власне КБ і сервісний центр забезпечують повний цикл послуг від проектування до виробництва з подальшим гарантійним обслуговуванням. Компанія виконує комплекс робіт зі створення системи зв’язку тактичної ланки управління військами.

Численні розробки Телекарт-Приладу виготовляються серійно та поставляються на озброєння ЗСУ. Зокрема, на озброєння українських військових прийнято вітчизняні командно-штабні машини К-1450 різних модифікацій, радіостанції (Р-002, Р-005, Р-030) тощо.

Крім того ЗСУ використовують таку розробку одеського заводу, як рухомий командний пункт ракетного комплексу Нептун.