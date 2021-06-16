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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні скасували обмеження на кількість учасників масових заходів

карантин в україні

В Україні дозволили проводити масові культурні, розважальні, релігійні та інші заходи у приміщеннях зі 100% наповненням без обмеження дистанції між присутніми.

Про це повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко. Але чинною залишається вимога, що учасники та організатори заходів повинні бути у захисних масках або респіраторах.

Якщо ж у когось із присутніх є негативні результати тесту на коронавірус, зробленого не більше ніж за 72 години до заходу, або документ про повний курс вакцинації, то ці обмеження до них не застосовуються.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну, враховуючи те, що із 16 червня вся територія України перебуває у зеленій зоні.

Крім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що карантин в Україні продовжують до кінця літа, тобто до 31 серпня. За його словами, карантинні обмеження планують послабити.

обмеження зеленої зони карантину

Зокрема, поки Україна перебуває у зеленій зоні карантину, громадянам дозволили не йти на самоізоляцію і не встановлювати мобільний додаток Дій вдома.

Джерело: Олександр Ткаченко

Фото: Depositphotos

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