Кабінет міністрів під час засідання затвердив план заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці Конституції України 28 червня.

Серед іншого, вони передбачають покладення квітів до пам’ятника авторові першої Конституції України гетьману Пилипу Орлику та іншим видатним діячам українського державотворення.

Також після погодження з Нацбанком планують виготовити та ввести в обіг пам’ятну монету з нагоди відзначення 25-ї річниці Конституції України.

Водночас Верховній Раді пропонують провести за участю членів Кабінету міністрів, представників Національної академії наук та інституцій громадянського суспільства урочисте засідання у День Конституції України 28 червня.

Крім того, Кабмін доручив місцевим органам влади розробити плани заходів святкування у регіонах. Але під час планування заходів на День Конституції України 2021 повинна бути врахована епідемічна ситуація з коронавірусом.

День Конституції України з 28 червня 1996 року є офіційним святом, яке відзначають на державному рівні. Через те, що у 2021 році святкова дата випадає на понеділок, то на українців чекають додаткові вихідні на День Конституції.