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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

20 млн збитків: на Чернігівщині шахраї незаконно продали державний хлібокомбінат

20 млн збитків: на Чернігівщині шахраї незаконно продали державний хлібокомбінат

На Чернігівщині правоохоронці викрили масштабну злочинну схему, яка полягала протиправній реалізації майна держпідприємства Ніжинський комбінат хлібопродуктів.

Внаслідок цієї оборудки держава втратила понад 20 млн грн.

Слідчі ДБР встановили, що один із посадовців грубо порушив закон і замість того, щоб стягнути податковий борг із хлібокомбінату, підписав рішення про продаж нерухомого майна підприємстві.

Він також залучив до оцінки недобросовісну компанію-оцінювача, при тому, що вказаний комбінат належить до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Після цього, через директора компанії-оцінювача посадовець змовився із ще однією групою комерсантів, які захотіли купити майно за заниженою ціною.

20 млн збитків: на Чернігівщині шахраї незаконно продали державний хлібокомбінат

У звіті держслужбовець вказав дуже низьку ціну, а начальник одного із управлінь Фонду держмайна, який був товарищем шахрая, не перевірив звіт належним чином.

Врешті решт, майно Ніжинського хлібокомбінату продали лише за 6,5 млн грн, замість 27,5 млн грн.

Наразі усім правопорушника повідомлено підозру за службову недбалість, зловживання повноваженнями та службове підроблення.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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