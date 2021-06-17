В Україні на початку першого місяця літа заплановані додаткові державні вихідні у зв’язку із Трійцею. Більшість підприємств у цей період не працюватимуть, проте деякі будуть все ж таки відчинені для клієнтів.
Так, на Трійцю, коли українці відпочиватимуть три дні, відділення Нової пошти та кур’єрська доставка працюватимуть за звичайним графіком.
Графік роботи Нової пошти на Трійцю:
- 20 червня – відділення та адресна доставка працюють у звичайному режимі;
- 21 червня – віділення працюватимуть за графіком неділі ( у кожного індивідуальний час).
Роботу конкретного відділення можна подивитись на сайті компанії Графік Нової пошти.
Графік роботи Укрпошти на Трійцю
Укрпошта працюватиме під час Зелених свят у звичайному режимі. Однак 21 червня послуги надаватимуть лише чергові відділення.
Детальніше про те, як працюватиме Укрпошта на Трійцю 2021, читайте на Фактах ICTV.