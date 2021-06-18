Всередині літа Україна може пережити ще один спалах коронавірусу, прогнозує Київська школа економіки.

Голова Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко розповів, що не виключає появи індійського штаму Covid-19, а також збільшення частки британського та південноафриканського штамів.

За словами Ганиченка, це може спричинити ще один спалах, також експерт звернув увагу на зовнішні загрози.

– Зростання в Україні можливе навіть в середині літа за умови приходу в Україну індійського варіанту або збільшення присутності вже існуючих варіантів коронавірусу, – зазначив Ганиченко.

На даний момент рівень захворюваності в Україні рухається за середнім сценарієм, вважає аналітик.

– Якщо бути більш точним, ми очікуємо до 53 тис. смертей на кінець першого півріччя 2021 року, – підсумував Ганиченко.

Про можливі наслідки від появи в Україні індійського штаму коронавірусу повідомила і відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Вона нагадала, що ця мутація викликає більш тяжкі форми захворювання, а також характеризуються значним зниженням нейтралізації антитілами.