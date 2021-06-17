У Полтаві готуються до відкриття філармонії, яку відреставрували у рамках Великого будівництва

Цього літа в Полтаві відкриє двері обласна філармонія, реставрація якої майже завершена. Філармонію не лише відновили, а й оснащують сучасною технікою.

Подробиці розповіла прес-служба Полтавської обласної держадміністрації. Реставрацію почали ще у 2016 році, але вийти на реальні темпи робіт вдалося завдяки програмі президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Загальна кошторисна вартість становила майже 92 млн гривень. За ці кошти провели повне перепланування, замінили віконні та дверні блоки, відремонтували глядацький зал, сцену, балкони та фойє. Також перепланували та переобладнали санвузли з урахуванням потреб маломобільних груп населення.

Зараз у філармонії утеплюють та штукатурять фасади, ремонтують ґанки та встановлюють пандуси. Паралельно триває закупівля і монтаж обладнання, яке, за словами голови ОДА Олега Синєгубова, дасть змогу запрошувати артистів національного рівня.

— Полтавці та гості міста охоче відвідуватимуть заклад та отримуватимуть естетичне задоволення від виступів артистів. А для митців водночас буде приємно виступати на оновленій, сучасній сцені. Впевнені, що мистецький заклад стане одним з туристичних об’єктів Полтавщини, – зазначив він.

Усі роботи планують завершити до 1 серпня. Нагадаємо, цього року в рамках програми Володимира Зеленського Велике будівництво стартувала Велика реставрація, метою якої є відновлення музеїв, замків, фортець, садиб та інших пам’яток культури.

Координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що протягом трьох років відродять та відкриють для туристів 150 таких об’єктів.