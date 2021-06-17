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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Як працюватиме Укрпошта на Трійцю – графік

укрпошта

У червні 2021 року українці отримають додатковий вихідний у зв’язку з Трійцею. Факти ICTV розкажуть, як у цей час працюватиме Укрпошта та кур’єрська доставка посилок.

Зокрема, Укрпошта працюватиме під час Зелених свят, 20 червня, у звичайному режимі. Однак 21 червня послуги надаватимуть лише чергові відділення.

Графік роботи відділень Укрпошти 20 червня:

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Графік роботи відділень Укрпошти 21 червня:

Вихідні у червні 2021

У червні 2021 року буде 10 офіційних вихідних днів. Також державне та церковне свята подарують українцям два додаткових неробочих дня.

Зокрема, буде два неробочих понеділка – 21 і 28 червня.

Детально про те, скільки вихідних буде у червні 2021, читайте на Фактах ICTV.

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