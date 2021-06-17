У червні 2021 року українці отримають додатковий вихідний у зв’язку з Трійцею. Факти ICTV розкажуть, як у цей час працюватиме Укрпошта та кур’єрська доставка посилок.
Зокрема, Укрпошта працюватиме під час Зелених свят, 20 червня, у звичайному режимі. Однак 21 червня послуги надаватимуть лише чергові відділення.
Графік роботи відділень Укрпошти 20 червня:
Графік роботи відділень Укрпошти 21 червня:
Вихідні у червні 2021
У червні 2021 року буде 10 офіційних вихідних днів. Також державне та церковне свята подарують українцям два додаткових неробочих дня.
Зокрема, буде два неробочих понеділка – 21 і 28 червня.
Детально про те, скільки вихідних буде у червні 2021, читайте на Фактах ICTV.