У червні 2021 року українці отримають додатковий вихідний у зв’язку з Трійцею. Факти ICTV розкажуть, як у цей час працюватиме Укрпошта та кур’єрська доставка посилок.

Зокрема, Укрпошта працюватиме під час Зелених свят, 20 червня, у звичайному режимі. Однак 21 червня послуги надаватимуть лише чергові відділення.

Графік роботи відділень Укрпошти 20 червня:

Графік роботи відділень Укрпошти 21 червня:

Вихідні у червні 2021

У червні 2021 року буде 10 офіційних вихідних днів. Також державне та церковне свята подарують українцям два додаткових неробочих дня.

Зокрема, буде два неробочих понеділка – 21 і 28 червня.

Детально про те, скільки вихідних буде у червні 2021, читайте на Фактах ICTV.