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Валентина Летяк |

Оприлюднено результати ЗНО 2021 з іноземних мов та фізики

ЗНО, ДПА, школа, школярі, учні

18 червня в е-кабінетах учасників ЗНО 2021 на сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднено результати зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з англійської, німецької, французької, іспанської мов і фізики.

Випускники, які проходили тестування з цих предметів, можуть також завантажити картки результатів і сканкопії бланків відповідей.

Учасник тестування має право подати апеляційну заяву, якщо знайде якісь невідповідності. У такому разі роботу перевірять повторно.

Апеляцію можна подавати протягом п’яти календарних днів від дня офіційного оголошення результатів.

Останній день подання таких заяв до УЦОЯО щодо результатів ЗНО з іноземних мов і фізики – 22 червня.

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Уся інформація щодо процедури подання апеляції розміщена в розділі Апеляції.

ЗНО 2021 з іспанської, німецької, французької мов випускники писали 24 травня, з англійської мови – 25 травня.

Тести з фізики учасники зовнішнього незалежного оцінювання складали 7 червня.

Джерело: УЦОЯО

Фото: УНІАН

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