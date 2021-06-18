18 червня в е-кабінетах учасників ЗНО 2021 на сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднено результати зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з англійської, німецької, французької, іспанської мов і фізики.

Випускники, які проходили тестування з цих предметів, можуть також завантажити картки результатів і сканкопії бланків відповідей.

Учасник тестування має право подати апеляційну заяву, якщо знайде якісь невідповідності. У такому разі роботу перевірять повторно.

Апеляцію можна подавати протягом п’яти календарних днів від дня офіційного оголошення результатів.

Останній день подання таких заяв до УЦОЯО щодо результатів ЗНО з іноземних мов і фізики – 22 червня.

Апеляції. Уся інформація щодо процедури подання апеляції розміщена в розділі

ЗНО 2021 з іспанської, німецької, французької мов випускники писали 24 травня, з англійської мови – 25 травня.