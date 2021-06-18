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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Перед трьома вихідними: столиця зупинилася у заторах

Перед трьома вихідними: столиця зупинилася у заторах

У Києві ввечері 18 червня, наприкінці останнього робочого дня перед трьома вихідними, рух транспорту ускладнений – столиця зупинилася у сильних заторах.

Про це свідчать дані Google мап. Майже на всій території міста, особливо в центрі та біля станцій метро, спостерігаються значні затори.

Затори на Правому березі

У Києві на Правому березі можна відстежити сильні затори на низці вулиць і проспектів. Проблеми з рухом є на таких вулицях: на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, вулицях Генерала Наумова, Академіка Булаховського, Леся Курбаса, Хрещатик, Соборній та Окружній дорозі.

Затори у Києві: перед трьома вихідними рух на дорозі ускладнений

Ситуація на Лівому березі

Водночас сильна тягучка є на Лівому березі. Суттєві затори спостерігаються на Броварському проспекті, а також Харківському та Дарницькому шосе.

Затори у Києві: перед трьома вихідними рух на дорозі ускладнений

ДТП у Києві

За даними Telegram-каналу Київ Оперативний, наразі на 100-му кілометрі траси Київ – Чоп сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Затори спостерігаються від столиці до Київської області. Факти ICTV закликають водіїв бути обачними на дорозі.

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