У Рівному в пологовому будинку міської ради жінка народила трійню малюків.

Діти народилися 18 червня, напередодні Трійці та Дня медика, повідомляють у пологовому, та зазначають, що усі троє немовлят – хлопці.

Лікарі побажали молодій мамі та її діточкам здоров’я і оприлюднили зворушливі фотографії новонароджених малюків.

Рекордна кількість немовлят

8 червня 2021 року у провінції Гаутенг на півночі ПАР жінка на ім’я Госіаме Тамара Сітхоле народила одразу 10 малюків, чим встановила світовий рекорд.

Пологи довелось зробити методом кесарського розтину, а на світ з’явилися сім хлопчиків та трійко дівчат.

Породілля та її чоловік вже мають двох дітей-близнюків, які народилися шість років тому.

Але через кілька днів після народження дітей чоловік Госіаме Тамара Сітхоле почав звинувачувати жінку у брехні й стверджувати, що малюків не існує.

Чому Тебохо Цотеці звинувачує свою дружину та що вона відповіла, читайте в матеріалі Фактів ICTV.