У Чорне море зайшли два кораблі НАТО

У п’ятницю, 18 червня, два військові кораблі НАТО ввійшли в порт Одеси. Зокрема, це британський есмінець та нідерландський фрегат.

Спочатку в акваторію Чорного моря увійшов британський есмінець HMS Defender D36, який зустрівся із лоцманським катером.

Згодом до них приєднався фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.

Проводку кораблів здійснили буксири портофлоту Булат і Патріот.

Ці кораблі входять в ескорт сучасного британського авіаносця Queen Elizabeth, який вийшов недавно в кругосвітній похід.

Напередодні заходу в Одесу Defender і Eversten провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.

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Між тим декілька років тому в Одесі вже були британські есмінці – HMS Duncan (2017 і 2019) і HMS Dragon (2020). Однак Defender в акваторії Чорного моря з’явився вперше.

Цей корабель увійшов до складу королівського флоту в березні 2013 року.

Натомість нідерландський Eversten заходив у наш регіон в 2019-му. Корабель увійшов до складу ВМС Нідерландів в червні 2005 року.

Джерело: Думская