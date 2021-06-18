У Чорне море зайшли два кораблі НАТО

У п’ятницю, 18 червня, два військові кораблі НАТО ввійшли в порт Одеси. Зокрема, це британський есмінець та нідерландський фрегат.
Спочатку в акваторію Чорного моря увійшов британський есмінець HMS Defender D36, який зустрівся із лоцманським катером.
Згодом до них приєднався фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.
Проводку кораблів здійснили буксири портофлоту Булат і Патріот.
Ці кораблі входять в ескорт сучасного британського авіаносця Queen Elizabeth, який вийшов недавно в кругосвітній похід.
Напередодні заходу в Одесу Defender і Eversten провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.
Між тим декілька років тому в Одесі вже були британські есмінці – HMS Duncan (2017 і 2019) і HMS Dragon (2020). Однак Defender в акваторії Чорного моря з’явився вперше.
Цей корабель увійшов до складу королівського флоту в березні 2013 року.
Натомість нідерландський Eversten заходив у наш регіон в 2019-му. Корабель увійшов до складу ВМС Нідерландів в червні 2005 року.
Джерело: Думская