Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон

У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон

У Києві Служба безпеки України викрила незаконну діяльність угруповання, яке облаштувало стрілецький полігон на території колишнього дитячого табору.

За даними СБУ, до організації полігона у Дарницькому районі причетні члени громадського формування з охорони громадського порядку Муніципальна варта.

Підозрювані проводили тренування зі стрільби із використанням незареєстрованої вогнепальної зброї.

Водночас правопорушники зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, які незаконно перемістили з території Операції об’єднаних сил.

Під час обшуків у помешканнях членів угруповання правоохоронці виявили та вилучили гранатомет РПГ-22, 400 г тротилу, два корпуси гранат РГД-5, напівавтоматичний пістолет KRISS виробництва США калібру 9х21 мм, близько 100 набоїв різного калібру та мисливську нарізну зброю.

У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон
У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон / 7 фотографий

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Читайте
Товари військового призначення: в аеропорту Бориспіль у літаку виявили 400 повітряних гвинтів

Розслідування справи триває, фахівці проводять експертизи. Правоохоронці готують повідомлення про підозру фігурантам провадження.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка