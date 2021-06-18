У Києві Служба безпеки України викрила незаконну діяльність угруповання, яке облаштувало стрілецький полігон на території колишнього дитячого табору.

За даними СБУ, до організації полігона у Дарницькому районі причетні члени громадського формування з охорони громадського порядку Муніципальна варта.

Підозрювані проводили тренування зі стрільби із використанням незареєстрованої вогнепальної зброї.

Водночас правопорушники зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, які незаконно перемістили з території Операції об’єднаних сил.

Під час обшуків у помешканнях членів угруповання правоохоронці виявили та вилучили гранатомет РПГ-22, 400 г тротилу, два корпуси гранат РГД-5, напівавтоматичний пістолет KRISS виробництва США калібру 9х21 мм, близько 100 набоїв різного калібру та мисливську нарізну зброю.

У Києві члени Муніципальної варти незаконно облаштували стрілецький полігон / 7 фотографий

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Розслідування справи триває, фахівці проводять експертизи. Правоохоронці готують повідомлення про підозру фігурантам провадження.