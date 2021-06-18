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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Як випускникам з окупованих Донбасу та Криму подати документи до українських вишів: пояснення МОН

ЗНО, школярі, абітурієнти

Окупанти на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму продовжують забороняти перетинати КПВВ абітурієнтам, які хочуть вступити до українських закладів освіти.

За словами міністра науки і освіти України Сергія Шкарлета, випускники вимушені перетинати український кордон без дотримання встановлених норм, за що передбачено адміністративну відповідальність.

– МОН звернулося до Держприкордонслужби та отримало відповідь про готовність прикордонників сприяти розв’язанню проблеми, – додав міністр.

Зокрема, у Держприкордонслужбі рекомендували під час ухвалення рішень у справах про адмінправопорушення розглядати мету в’їзду до України для вступу до закладів освіти, а також супровід вступника (за наявності документального підтвердження). Це може звільнити особу від адмінвідповідальності.

Документальним підтвердженням мети в’їзду для вступу до закладів освіти може бути запрошення, отримане через освітні центри Крим-Україна та Донбас-Україна.

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Після того, як абітурієнта пустять в Україну, він може подавати документи до вишу.

Як пояснили у МОН, для цього вступнику треба пройти такі етапи:

  • обрати освітній центр (Донбас-Україна або Крим-Україна);
  • особисто подати заяву та освітню декларацію у центрі (документи на бюджет приймаються до 20 липня, на контракт – до 20 вересня);
  • скласти дві ДПА (українська мова та історія України);
  • скласти один профільний вступний іспит (творчий конкурс), який встановлює навчальний заклад.

Джерело: Сергій Шкарлет

Фото: УНІАН

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