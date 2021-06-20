Обоє батьків мають рівні права на декретну відпустку з догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Це передбачено ст. 179 Кодексу законів про працю України (КЗпП) і ст. 18 закону Про відпустки.

Водночас батько може використати відпустку як повністю, так і частково або ж розділити її навпіл із матір’ю дитини.

Взяти декрет можуть також бабуся, дідусь, опікун або інші родичі.

Роботодавець не може відмовити батькові, який виявив бажання доглядати за своєю дитиною в перші роки її життя. За ним мають зберегти і робоче місце, і зарахувати час декрету в трудовий стаж.