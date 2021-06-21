Погода в Україні 22 червня буде дощовою, у багатьох районах – із грозами.

Так, на заході очікують спекотну погоду, але опади з грозами пройдуть у Львові, Ужгороді, Тернополі.

Короткочасні опади синоптики прогнозують і у Чернівецькій області, а температура повітря на заході коливатиметься від +29 до +32 вдень та від +15 до +19 вночі.

У центрі дощитиме весь час, гроза очікується в усіх регіонах, але на температуру це суттєво не вплине.

На півночі буде спекотно.

Попри дощ у центрі, стовпчик термометра показуватиме від +30 до +33 вдень та від +18 до +21.

На півдні небо також буде похмурим, синоптики прогнозують дощ з грозою в усіх областях. Температура коливатиметься від +20 до +24 вдень, а вночі впаде до +13 – +17. Східні регіони також заллє дощами, температура коливатиметься від +24 до +29 вдень та від +17 до +19 вночі.

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