Прощання з українським блогером та Волонтером Святославом Волковим, більш відомому суспільству під псевдонімом Горький лук, відбудеться під Монументом Незалежності у Києві.

Про це повідомила волонтер Дана Ярова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Волонтер розповіла, що церемонія прощання запланована на 12.00 22 червня.

За її словами, після цього тіло Святослава Волкова планують кремувати. Напередодні український блогер помер через проблеми з нирками, повідомив волонтер Нік Будерацький у Facebook.

Відомо, що останнім часом він перебував у лікарні, де лікувався від важкої форми коронавірусу та наслідків захворювання.

За словами фотографа Олександра Заклецького, волонтер вмів розповідати дуже смішно про страшні речі, вмів бути й дуже серйозним, але завжди цікавим.

Святослав Волков після початку бойових дій на сході України створив свій блог, в якому висміював політику Російської Федерації щодо України. Блогера часто звинувачували у русофобії російські засоби масової інформації.