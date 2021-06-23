У Закарпатській області правоохоронці затримали голову слідчого ізолятора за привласнення бюджетних грошей. Його відсторонили від займаної посади.

Таке рішення ухвалив суд. За даними поліції, під час ремонту камер у СІЗО посадовець незаконно привласнив 165 тис. грн з бюджету.

У відповідних документах про виконання робіт завищили їхню вартість та обсяг. 10 червня після розслідування слідчі повідомили правопорушнику про підозру за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном до восьми років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років.

22 червня суддя Ужгородського суду обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. Також він відсторонив голову СІЗО від займаної посади.

Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють всіх причетних осіб до незаконної діяльності.