На берег Хаджибейського лиману викинуло тисячі креветок: фото і причини

На берег Хаджибейського лиману, що під Одесою, викинуло тисячі мертвих креветок.

Фото інциденту з’явилися у соцмережах і швидко поширилися на місцевих сайтах.

На кадрах помітно, що в окремих місцях шар мертвих креветок становить приблизно 15 сантиметрів.

15-сантиметровий шар: на берег Хаджибейського лиману викинуло тисячі креветок / 3 фотографии

Можливі причини масового замору креветки:

Різке підвищення темпертарури. Забруднення води, спровоковане недавніми дощами на півдні.

В Інституті морської біології НАН України запевняють, що такі інциденти не є рідкістю для лиманів на узбережжях Чорного моря.

Хаджибейський Лиман

Назва лиману походить від укріплення Хаджибей, яке колись стояло на місці сучасної Одеси.

З часів козацтва лиман слугував місцем, де видобували сіль: це був один із кінцевих маршрутів чумаків і запорозьких козаків.

В ХХ столітті лиман почали використовувати для потреб місцевих поселень і станцій, що спричинило його часткове забруднення.

Незважаючи на це, на Хаджибейському лимані організовано бальнеологічний курорт: дно лиману вкрите шаром чорного мулу, що має цілющі властивості.