На берег Хаджибейського лиману викинуло тисячі креветок: фото і причини

На берег Хаджибейського лиману, що під Одесою, викинуло тисячі мертвих креветок.
Фото інциденту з’явилися у соцмережах і швидко поширилися на місцевих сайтах.
На кадрах помітно, що в окремих місцях шар мертвих креветок становить приблизно 15 сантиметрів.
Можливі причини масового замору креветки:
- Різке підвищення темпертарури.
- Забруднення води, спровоковане недавніми дощами на півдні.
В Інституті морської біології НАН України запевняють, що такі інциденти не є рідкістю для лиманів на узбережжях Чорного моря.
Хаджибейський Лиман
Назва лиману походить від укріплення Хаджибей, яке колись стояло на місці сучасної Одеси.
З часів козацтва лиман слугував місцем, де видобували сіль: це був один із кінцевих маршрутів чумаків і запорозьких козаків.
В ХХ столітті лиман почали використовувати для потреб місцевих поселень і станцій, що спричинило його часткове забруднення.
Незважаючи на це, на Хаджибейському лимані організовано бальнеологічний курорт: дно лиману вкрите шаром чорного мулу, що має цілющі властивості.