40% українців за заборону застосування зброї до протестувальників – опитування

За категоричну заборону застосування вогнепальної зброї до протестувальників виступають понад 40% українців.

Такими є результати соцопитування, які 23 червня оприлюднив під час прес-конференції Центр Разумкова.

Право правоохоронців стріляти у відповідь на збройний напад протестувальників підтримують 26% громадян.

За те, щоб такий захід було легалізовано лише в разі запровадження надзвичайного чи воєнного стану, виступають іще 20% українців.

А от заборону на застосування поліцією будь-якої сили до протестувальників підтримує близько 31% опитаних.

Насильство під час протестів

Ставлення респондентів до проблеми насильства під час протестів в Україні у відсотковому розрізі показує, що радикальні дії не знаходять вагомої підтримки в суспільстві.

32,5% – правоохоронці мають право на застосування фізичної сили та спецзасобів, якщо протестувальники вчиняють напади на інших громадян.

30,8% – правоохоронці не мають права застосувати жодної сили до протестувальників.

29,3% – правоохоронці мають право на застосування фізичної сили у відповідь на напад протестувальників.

Ще по 20% опитаних українців переконані, що застосування сили припустиме, якщо протестувальники завдають шкоди приватному майну або ж блокують військові частини.

Більшість респондентів погодилися, що протестувальники не мають права чинити насильство щодо інших громадян чи правоохоронців.

Право українського народу на збройне повстання підтримують 36% опитаних, однак лише у разі іноземної окупації.

Деталі опитування

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова спільно із Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Вибірка представляє доросле населення регіонів України, окрім АР Крим та окупованих територій Донбасу. Її похибка не перевищує 2,3%.

До опитування з 14 по 19 травня долучилися 2020 респондентів віком від 18 років.