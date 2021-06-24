Грузія спрощує умови в’їзду для громадян України, повідомляє Кабінет Міністрів України.

Відповідної домовленості прем’єр міністри України та Грузії досягли 23 червня під час офіційного візиту грузинської делегації до Києва.

Країни взаємно визнають свідоцтва одне одного про вакцинацію, повідомив Денис Шмигаль.

– Нота з відповідними пропозиціями була передана минулого тижня на розгляд грузинської сторони. Очікуємо на якнайшвидшу відповідь, – зазначив український прем’єр-міністр.

Відтепер, українські туристи зможуть не оформлювати додатково європейське свідотство про проходження курсу вакцинації від коронавірусу для того, щоб в’їхати в Грузію, а користуватимуться вітчизняним.

Візит грузинської делегації

23 червня до України прибула грузинська делегація на чолі із президентом Саломе Зурабішвілі, яка зустрілась із Володимиром Зеленським та обговорила з ним посилення безпекової співпраці у Чорноморському регіоні.

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