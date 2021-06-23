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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Комуналка, їжа та алкоголь: на що українці витрачають гроші

магазин, супермаркет, дівчина в магазині

Витрати українців у першому кварталі 2021 року склали 831,5 млрд грн. Це на 4,4% більше, ніж у 2020 році. Зокрема, найбільше грошей люди тратять на продукти, найменше – на відпочинок.

Дані про споживчі витрати домашніх господарств оприлюднила Державна служба статистики України.

Витрати у першому кварталі 2021 року:

  • транспорт – 7,9% витрат;
  • охорона здоров’я – 6,1%;
  • одяг і взуття- 4,5%,;
  • предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла- 3,4%;
  • відпочинок і культуру – 3,0%;
  • зв’язок – 2,5%;
  • ресторани та готелі – 2,3%;
  • освіту – 1,5%;
  • різні товари та послуги – 3,8%.

споживчі витрати українців

Також, із січня до березня цього року громадяни України найбільше витрачали на продукти харчування та безалкогольні напої – 39,5%.

Водночас на комунальні послуги, такі як: житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – витрати становлять 18%.

На алкогольні напої, тютюнові вироби в людей пішло всього 7,5% витрат.

Джерело: Держстат

Фото: Depositphotos

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