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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Києві обмежили роботу вокзалів через повідомлення про мінування

У Києві обмежили роботу вокзалів через повідомлення про мінування

Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв’язку з повідомленням про начебто його мінування.

У прес-службі Укрзалізниці зазначили, що наразі потяги курсують за графіком.

Проте посадку пасажирів здійснюють через прилеглі до центральної будівлі переходи.

У приміщеннях теж проводять перевірку фахівці. Пасажирів закликають зберігати спокій та ставитися із розумінням до тимчасових незручностей.

Напередодні у четвер, 17 червня, у Києві обмежили роботу вокзалів через повідомлення про мінування.

Водночас потяги продовжували курсувати, але посадку пасажирів здійснювали через прилеглі переходи.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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