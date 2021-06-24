На Закарпатті 23 червня зафіксували найвищу в області температуру за останні 130 років.

За спостереженнями автоматичної метеостанції Ужгород, температура сягнула +39,8 градусів чим встановила історичний максимум. Попередній рекордно спекотний день був влітку 2002 року, тоді стовпчик термометра піднявся до +37,7.

Синоптики прогнозують, що така погода протримається в регіоні ще декілька днів, повідомляє Закарпатська облдержадміністрація.

Аномальну спеку у вывторок зафіксували і у столиці, ртутний стовпчик підскочив до +33,7 та побив рекорд 1946 року, зазначають у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Через сильну спеку та відсутність дощів у Закарпатській області встановили найвищий рівень пожежної небезпеки, який кваліфікується як 4-5.

Однак у облдержадміністрації зазначають, що таке поєднання високої температури та тимчасового бездощів’я добре впливає ріст виноградників та плодові сади.

У найбільш сонячні години, які припадають з 10.00 ранку до 16.00 вечора, рекомендується перебувати в приміщенні, а вуличні прогулки краще планувати на вечір або рано-вранці.

Джерело: Закарпатська ОДА