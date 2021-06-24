28 червня українці відзначають одне з найважливіших для країни свят – День Конституції України.

У зв’язку із цим, люди відпочиватимуть три дні поспіль, із 26 по 28 число.

Через це у роботі деяких установ відбудуться певні зміни, наприклад банків, сервісних центрів МВС та зокрема Укрпошти.

Щоб ви могли вчасно відправити або забрати посилку, Факти ICTV підготували для вас графік роботи Укрпошти на День Конституції.

Графік роботи відділень:

26 червня – відділення працюватимуть за звичайним графіком суботи;

27 червня – відділення працюватимуть за звичайним графіком неділі;

28 червня – працюватимуть чергові відділення із різним графіком, список для вашого міста можна побачити за п осиланням

Графік роботи банків на День Конституції

Тривалі вихідні впливатимуть і на роботу фінансових установ, зокрема банків.

Наприклад Система автоматичних платежів у вихідні працюватиме в режимі 23/7, що це означає та яким буде графік роботи банків на День Конституції 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.