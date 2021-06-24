У зв’язку з тим, що температура повітря у Києві перевищила +28°C, з 10.00 в’їзд у місто великовагового транспорту обмежують на всіх під’їздах до столиці.

Обмеження стосуються вантажівок вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн. Про їхнє зняття у патрульній поліції Києва обіцяють повідомити додатково.

Але водіїв вантажівок вже попередили, що орієнтовно обмеження на в’їзд до столиці діятимуть до 22.00.

Спека в Україні тримається вже кілька днів поспіль. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 24 червня у Києві стовпчики термометрів показуватимуть +32-34°C .

Водночас синоптик Наталка Діденко прогнозує, що спекотна погода в Україні триватиме до кінця тижня. А вже в неділю, 27 червня, стовпчики термометрів опустяться до +27-29°C.

Джерело: Патрульна поліція Києва