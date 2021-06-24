24 червня біля населеного пункту Водяне бойовики обстріляли позиції українських захисників зі станкових гранатометів.

Через обстріл один український військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення.

Бійцю надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу. Зазначається, що стан військового – середньої тяжкості.

Повідомляється, що на місці події працює робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Про поранення захисника повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

20 червня найманці Російської Федерації обстріляли з великокаліберних кулеметів Авдіївку. Цивільний мешканець на Донбасі отримав поранення у результаті обстрілу.

Постраждалому надали допомогу та доставили до лікувального закладу. В той день зафіксували сім порушень режиму припинення вогню.

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Джерело: Схід