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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Подовжать швидкісний трамвай: в Києві оновлять лінію громадського транспорту

трамвай

Борщагівська лінія швидкісного трамвая в Києві буде продовжена. У столиці мають намір реконструювати Вокзальну площу, а також поліпшити транспортне сполучення із центром.

За відповідне рішення на пленарному засіданні Київської міської ради в четвер, 24 червня, проголосували 67 депутатів.

Реалізувати відповідний проект планується за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Зокрема, за ці гроші буде продовжена Борщагівська лінія швидкісного трамвая, і буде побудовано близько 3,5 км трамвайної лінії по вулицях Жилянській і Саксаганського.

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Крім того, в планах реконструкції також присутня площа.

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