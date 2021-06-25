Подовжать швидкісний трамвай: в Києві оновлять лінію громадського транспорту

Борщагівська лінія швидкісного трамвая в Києві буде продовжена. У столиці мають намір реконструювати Вокзальну площу, а також поліпшити транспортне сполучення із центром.

За відповідне рішення на пленарному засіданні Київської міської ради в четвер, 24 червня, проголосували 67 депутатів.

Реалізувати відповідний проект планується за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Зокрема, за ці гроші буде продовжена Борщагівська лінія швидкісного трамвая, і буде побудовано близько 3,5 км трамвайної лінії по вулицях Жилянській і Саксаганського.

Крім того, в планах реконструкції також присутня площа.