Приватизація ОГХК стане сигналом про відкритість України для міжнародних інвестицій – економіст

Приватизація Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, що проводиться Фондом державного майна України, стане сигналом про відкритість України для великих міжнародних інвестицій та готовності співпрацювати на основі зрозумілих, прозорих і повністю законних відносин.

Про це заявив економіст Олександр Охрименко. Він зазначив, що держава довгий час трималася за свої активи, нібито для забезпечення роботи підприємств та захисту співробітників.

Однак це уповільнювало модернізацію підприємств, а у підсумку часто закінчувалося їхньою збитковістю. На держактивах заробляли корупціонери та фінансово-промислові групи, які контролювали їхній менеджмент.

– Минулого тижня президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, дуже чітко зазначив, що приватизація – це магістральний шлях для розвитку вітчизняної економіки на десятиліття вперед. Держава повинна позбутися усього зайвого, підприємцям слід проявити приватну ініціативу, вдихаючи нове життя у постарілі підприємства та наповнюючи бюджет податками. Основний тягар відповідальності у ситуації, що склалася, лягає на Фонд державного майна України, який і реалізує програму приватизації – від підготовки об’єктів до перерахування отриманих коштів до бюджету, – зазначив експерт.

Першим об’єктом великої приватизації стане Об’єднана гірничо-хімічна компанія, аукціон щодо якої відбудеться вже 31 серпня зі стартовою ціною у 3,7 млрд грн. Охрименко зазначив, що завдяки якісній підготовці об’єкту з боку ФДМ та ліквідації корупційних схем прибуток підприємства зріс в 3,5 раза у 2020 році.

У парі з істотним збільшенням запасів сировини це дозволило зробити ОГХК привабливим об’єктом для інвестицій, яким вже цікавляться понад 10 компаній з усього світу.

– Аукціон з приватизації АТ ОГХК стане показовим для інвесторів у всьому світі, сигналом про успішність проведення реформи приватизації, незалежно від імені власника учасника торгів. Україна відкрита для великих міжнародних інвестицій та готова співпрацювати з підприємцями на основі зрозумілих, прозорих і повністю законних відносин, – резюмував Охрименко.

Як повідомлялося раніше, у цьому році ФДМ планує провести аукціони трьох об’єктів великої приватизації – ОГХК, заводу Більшовик та Президент Готелю. Загалом велика та мала приватизація повинна принести у бюджет 12 млрд грн у 2021 році.