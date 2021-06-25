Звіт Канади підтверджує позицію України щодо системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані, водночас не доводить, що Boeing МАУ збили навмисно в небі над Тегераном. У МЗС відреагували на висновки канадської екпертизи.

– Звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття рейсу PS752. У документі також підкреслюється зневажливе ставлення до людського життя іранською владою, – йдеться у заяві.

Українські дипломати звернули увагу на те, що Іран намагався приховати справжні обставини катастрофи, саме тому спроба звести причину трагедії до нібито помилкових дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики.

Україна також погоджується з тим, що Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей і повинен бути притягнутий до відповідальності, що передбачає зокрема і обов’язок забезпечити об’єктивне розслідування.

Напередодні канадська офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака МАУ не знайшла підтверджень того, що збиття рейсу іранськими військовими було навмисним.

Водночас наголошується, що неправильні вчинки та бездіяльність влади Ірану призвели до створення небезпечної ситуації, і це не звільняє її від відповідальності за загибель 176 людей.

До того ж доступ до всіх доказів у справі мають лише іранські експерти, тож саме на цій країні лежить повна відповідальність за винесення правдивого вироку.