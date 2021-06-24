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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Величезні черги на касах: у київському метро не працює банківська система

Величезні черги на касах: у київському метро не працює банківська система

У київському метрополітені не працює оплата проїзду банківськими картками та мобільними застосунками.

Про це повідомляє прес-служба Метрополітену. Зазначається, що зараз із проблемою розбираються технічні фахівці.

Банківська система не працює на всіх станціях, через це на касах та біля автоматів утворились величезні черги.

Працівники метро зазначають, що наразі до потягів можна потрапити, скориставшись разовим qr-квитком або електронним проїзним.

– Приносимо вибачення за незручності, – зазначили у прес-службі метро.

Інформації про те, коли оплата банківськими картками працюватиме, немає.

Технічні проблеми у київському метро

Пасажири станції Академмістечко першими повідомили про технічний колапс. На станції не працювали усі форми оплати через відсутність інтернету.

Каси були зачинені, а працівники просили користуватись наземним транспортом.

Потім інформацію про проблему з оплатою карткою надали пасажири станції Почайна.

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