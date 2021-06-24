У київському метрополітені не працює оплата проїзду банківськими картками та мобільними застосунками.

Про це повідомляє прес-служба Метрополітену. Зазначається, що зараз із проблемою розбираються технічні фахівці.

Банківська система не працює на всіх станціях, через це на касах та біля автоматів утворились величезні черги.

Працівники метро зазначають, що наразі до потягів можна потрапити, скориставшись разовим qr-квитком або електронним проїзним.

– Приносимо вибачення за незручності, – зазначили у прес-службі метро.

Шановні пасажири!

Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро не працює.

Фахівці усувають причини технічного збою.

Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу.

Приносимо вибачення за незручності! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 24, 2021

Інформації про те, коли оплата банківськими картками працюватиме, немає.

Технічні проблеми у київському метро

Пасажири станції Академмістечко першими повідомили про технічний колапс. На станції не працювали усі форми оплати через відсутність інтернету.

Каси були зачинені, а працівники просили користуватись наземним транспортом.

Потім інформацію про проблему з оплатою карткою надали пасажири станції Почайна.