Як працюватиме Нова пошта на День Конституції 2021 – графік

28 червня в Україні встановлено одне з найбільших державних свят – День Конституції.

У зв’язку з цим українці відпочиватимуть три дні поспіль, із 26 по 28 червня, тож графіки роботи деяких установ зазнають певних змін.

Зміниться графік і в роботі Нової пошти, для того, щоб ви встигли надіслати близьким подарунки або забрати важливу посилку, Факти ICTV готові розказати вам про графік роботи відділень.

Графік роботи Нової пошти із 26 по 28 червня:

26 червня, суббота – відділення працюватимуть за графіком неділі;

27 червня, неділя – відділення працюватимуть за графіком неділі;

28 червня, понеділок – відділення працюватимуть за графіком неділі.

Також у Новій пошті наголосили, що деякі відділення можуть змінювати години роботи у деякі дні і для того, щоб дізнатись про це, можна перевірити потрібне відділення за посиланням.

Графік роботи банків на День Конституцій

Вплинуть затяжні свята і на роботу банківських установ, НБУ дозволив банкам самостійно встановлювати графік, але вони можуть і не працювати через встановлений державний вихідний.

Деталі про графік роботи банків на День Конституції читайте в матеріалі Фактів ICTV.