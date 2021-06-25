Фестиваль ZOUND-2021 пройде у серпні на Хортиці, яку відновлює Велике будівництво

28-29 серпня на острові Хортиця у Запоріжжі відбудеться музичний фестиваль ZOUND-2021. Про це повідомили представники компанії Fishcanfly, що виступає організатором заходу в партнерстві з компанією Метінвест.

Організатори фестивалю анонсують участь 25 відомих артистів, 42 години живої музики та 15 тис. відвідувачів. Серед учасників заявлені, зокрема Бумбокс, Порнофильмы, Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, Кис-Кис, 5’nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, o.Torvald, Louna, Noize MC та інші.

— Вперше фестиваль відбувся у Запоріжжі у 2019 році. Цього року ми знову хочемо провести справжній європейський фестиваль ZOUND-2021. Ми змінили формат. Тобто якщо два роки тому це був захід більш електронної музики, то цього року фестиваль буде мультижанровий, — зазначив представник компанії Fishcanfly Володимир Бригинець.

Крім музичної програми, організатори обіцяють відвідувачам різноманітні активності з аніматорами, командні ігри та змагання, луна-парк з атракціонами для дітей і дорослих, роботу лаундж-зон та великого фуд-корту. Буде організована доставка людей безкоштовними автобусами з центральних районів міста.

— Хортицю як місце проведення фестивалю ми вибрали не випадково. Зараз іде відродження острова, цього місця сили. Тому ми теж дуже хочемо відродити цю силу, через культуру, музику та залучення молоді. Ще одна мета — прищепити Україні культуру фестивального руху, — розповів Володимир Бригинець.

Саме 2021 рік повинен стати стартом відродження Хортиці у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

За словами координатора програми, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, Хортиця стане справжнім туристичним магнітом: з музеєм, природою, інклюзивними просторами та культурними подіями. Острів матиме зручне транспортне сполучення завдяки новим мостам, які зараз будують у Запоріжжі.