Укрзалізниця отримає 100 пасажирських вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу до кінця 2022 року. Перші 20 мають надійти вже цьогоріч.

Завод збудує для національного перевізника 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

Під час будівництва вагонів врахують побажання пасажирів. Їх обладнають кондиціонерами, вакуумними туалетами, у кожному купе будуть розетки, енергозберігаюче освітлення тощо.

– Нові вагони перевозитимуть пасажирів на найпопулярніших напрямках. Усі 100 виведуть на маршрут під час пікових зимових перевезень сезону 2022-2023 років, – говорить в.о. голови правління АТ Укрзалізниця Іван Юрик.

Цю партію вагонів вперше в історії України закуплять за державні кошти.

У 2021 році в бюджеті України передбачено 3 млрд грн на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.

Наразі придбання вагонів проводиться за переговорною процедурою. Договірна ціна вагона (у базовій комплектації) відповідно до попереднього тендерного постачання в 2018 році буде проіндексована на 6%.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця