Застосування дуже простих, але функціональних меблів є великою перевагою для мешканців дому, оскільки буде можливість використовувати ці меблі як завгодно.
Однією з категорій таких пропозицій можна вважати журнальний столик. Це невеликих розмірів конструкція, що дозволяє розмістити на поверхні все що завгодно і забезпечити швидкий доступ до цих речей.
Різноманітність форм і матеріалів дозволить вибрати гідний варіант.
Придбати стильний журнальний столик завжди можна на сайті ТЦ меблів. Там є пропозиції від багатьох виробників, які супроводжуються гарантією від виробника. Іноді такі столи є центральним елементом дизайну інтер’єру.
Вибір і призначення столів
Насправді це універсальний столик, а не тільки для журналів, як свідчить назва.
Можна поставити на нього декоративні елементи або квіти, використовувати як робочий простір і навіть зберігати невелику кількість книг.
Якщо стіл буде використовуватися для прийому чаю або кави з гостями, бажано вибирати овальну форму з доповненням у вигляді коліщаток.
Він легко переміщується кімнатою. Якщо стіл застосовується для зберігання особистих речей, журналів або книг, тоді рекомендується придбати варіант з додатковою полицею.
Підбір матеріалу
Виробники пропонують різноманіття варіантів:
- Дерево. Натуральний матеріал, що відрізняється простотою в експлуатації. Стилістика виробів найрізноманітніша, до того ж гарантується прийнятна вартість;
- ДСП і МДФ. Недорогі та якісні матеріали. Столики відрізняються невеликою вагою і зможуть витримати велике навантаження;
- Скло. Оригінальність, особливий шик і цікавий дизайн. Подібний варіант виконання столу ідеально впишеться в будь-який дизайн інтер’єру.
Форма столу може бути будь-якою – від простої геометричної до неправильної.
Деякі столи мають гострі кути, інші можуть відрізнятися функціоналом залежно від форми. Адже іноді столик хочеться поставити під стіну, а невідповідний зовнішній вигляд не дозволить це зробити.
Проблем із вибором і покупкою не буде. Можна відвідати найбільший магазин меблів Києва і знайти оптимальний варіант столу. Додаткову допомогу в підборі нададуть співробітники магазину.
Діє доставка і кілька способів оплати. На більшість моделей виробники готові надати гарантію якості, але за умови дотримання правил експлуатації.