Застосування дуже простих, але функціональних меблів є великою перевагою для мешканців дому, оскільки буде можливість використовувати ці меблі як завгодно.

Однією з категорій таких пропозицій можна вважати журнальний столик. Це невеликих розмірів конструкція, що дозволяє розмістити на поверхні все що завгодно і забезпечити швидкий доступ до цих речей.

Різноманітність форм і матеріалів дозволить вибрати гідний варіант.

Придбати стильний журнальний столик завжди можна на сайті ТЦ меблів. Там є пропозиції від багатьох виробників, які супроводжуються гарантією від виробника. Іноді такі столи є центральним елементом дизайну інтер’єру.

Вибір і призначення столів

Насправді це універсальний столик, а не тільки для журналів, як свідчить назва.

Можна поставити на нього декоративні елементи або квіти, використовувати як робочий простір і навіть зберігати невелику кількість книг.

Якщо стіл буде використовуватися для прийому чаю або кави з гостями, бажано вибирати овальну форму з доповненням у вигляді коліщаток.

Він легко переміщується кімнатою. Якщо стіл застосовується для зберігання особистих речей, журналів або книг, тоді рекомендується придбати варіант з додатковою полицею.

Підбір матеріалу

Виробники пропонують різноманіття варіантів:

Дерево. Натуральний матеріал, що відрізняється простотою в експлуатації. Стилістика виробів найрізноманітніша, до того ж гарантується прийнятна вартість; ДСП і МДФ. Недорогі та якісні матеріали. Столики відрізняються невеликою вагою і зможуть витримати велике навантаження; Скло. Оригінальність, особливий шик і цікавий дизайн. Подібний варіант виконання столу ідеально впишеться в будь-який дизайн інтер’єру.

Форма столу може бути будь-якою – від простої геометричної до неправильної.

Деякі столи мають гострі кути, інші можуть відрізнятися функціоналом залежно від форми. Адже іноді столик хочеться поставити під стіну, а невідповідний зовнішній вигляд не дозволить це зробити.

Проблем із вибором і покупкою не буде. Можна відвідати найбільший магазин меблів Києва і знайти оптимальний варіант столу. Додаткову допомогу в підборі нададуть співробітники магазину.

Діє доставка і кілька способів оплати. На більшість моделей виробники готові надати гарантію якості, але за умови дотримання правил експлуатації.