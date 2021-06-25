Що робити, якщо ви опинилися у зоні артобстрілів

Як поводитися у зоні бойових дій
Уникайте будь-яких стратегічних об’єктів – високі житлові будинки або помітні приміщення потенційно можуть опинитися під обстрілом. Завжди носіть з собою документи, що підтверджують вашу особу. Якщо їх немає, тоді вас можуть затримати.
Попередньо якомога більше запасайтеся водою, не швидкопсувними харчовими продуктами та теплим одягом, а також за можливості економте паливо в автомобілі (якщо у вас є транспорт).
Завжди носіть із собою аптечку – краще без неї на вулицю взагалі не виходити. Не йдіть зі свого укриття під час денних артилерійських обстрілів, навіть якщо ситуація здається спокійною.
Завжди одягайтеся у зручні речі – у будь-який момент може виникнути необхідність пройти довгий шлях у пошуках укриття. Йдучи з дому, повідомляйте своїм рідним, куди ви прямуєте. За жодних умов не носіть військову форму або одяг, схожий за кольором або малюнком.
Побачили людину у військовій формі зі зброєю – ваші дії
Першочергово повільно покажіть долоні людині у військовій формі та поясніть, що ви без зброї. Якщо з вами дитина – обхопіть її рукою, підведіть до себе та станьте впівоберта, таким чином прикриваючи її.
Запитайте людину в формі, як можна покинути лінію вогню. Якщо до вас проявляють агресію – не бійтеся, зберігайте спокій та виконуйте вказівки.
Ви опинилися у зоні артобстрілів – що робити
Якщо ви почули характерний свист або побачили дію світлової гранати, негайно сховайтеся у безпечне місце – краще у бомбосховище. Якщо такої можливості немає, то його може замінити нижній поверх приміщення з товстими стінами або підвал невеликого будинку.
Порада – місце повинне розташовуватися подалі від вікон. Важливо – у приміщенні повинно бути щонайменше два виходи, щоб ви не залишилися у пастці, якщо один з них зруйнують.
Артобстріл триває до 20 хвилин, авіаналіт – трохи менше, оскільки сучасні бомбардування не можуть тривати довгий час. Рахуйте хвилини та кількість ударів, щоб наступного разу приблизно розрахувати час обстрілу.
Якщо ви опинилися під завалом, намагайтеся очистити простір біля грудної клітки та носа. Першочергово заспокойте подих, щоб вам вистачило повітря.
Постарайтеся повідомити про себе засобами зв’язку (якщо є можливість) або привертайте увагу стуком. Намагайтеся не кричати – треба економити повітря до прибуття рятувальної бригади.
У випадку сильного завалу оцініть ризики та потенційні можливості звільнення – тверезо оцінюйте, чи зможете вибратися, не пошкодивши собі щось.
Перша допомога в разі поранень
Завжди носіть із собою аптечку (антибактеріальний та знеболювальний засіб, анальгін, валідол, корвалол, перекис водню, лейкопластир, стерильний бинт, гумовий джгут, ножиці тупокінцеві, спирт та активоване вугілля).
Якщо ви отримали поранення у результаті потрапляння уламків або кулі, першочергово перевірте, чи безпечно залишатися у місці отримання травми.
В разі кровотечі накладіть джгут (ремінь, сорочку або іншу річ, яка зможе зупинити кров) на 5-10 см вище місця поранення (не на голе тіло – там, де артерія найближче прилягає до кістки).
Через пів години потрібно послабити джгут – якщо кровотеча не припиниться, тоді його знову слід затягнути. Коли кров більше не йтиме, накласти чисту пов’язку та промити рану звичайною водою.
В разі осколкових поранень грудної клітини потрібно прикрити її целофаном або папером та заклеїти лейкопластиром або скотчем з усіх боків (повітря не повинне потрапляти).
Потрібно також перевірити пульс та дихання, провести огляд тіла – з голови до кінцівок. Через больовий шок людина може не помітити ще одне серйозне поранення.
Під час блювоти потрібно перевернути потерпілого на бік від себе та очистити його порожнину рота. У випадку сильних деформацій тіла намагатися не змінювати положення тіла та покликати на допомогу лікаря.
Корисні контакти – куди звертатися
Восток SOS – громадська ініціатива, створена людьми, які були змушені переїхати через початок війни на Сході України та анексію Криму.
Загальні питання:
+ 38 (068) 220 43 37
+ 38 (095) 397 98 48
+ 38 (093) 923 14 86
Юридична допомога, Донецька область:
+38 (068) 664 21 04
+38 (099) 297 64 34
Юридична допомога, Луганська область:
+38 (068) 827 28 95
+38 (095) 374 82 70
Телефон довіри (психологічна допомога):
+38 (050) 699 84 85
+38 (095) 589 09 29
Цілодобова гаряча лінія з фіксації порушень прав людини з боку силових структур у зоні проведення ООС:
+38 (099) 297 64 36
Допомога у пошуку та звільненні заручників:
+38 (099) 736 42 41
Безкоштовна гаряча лінія громадської організації Донбас SOS – 0-800-309-110 (надають інформаційно-юридичну допомогу).
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