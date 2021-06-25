Що робити, якщо ви опинилися у зоні артобстрілів

Уникайте будь-яких стратегічних об’єктів – високі житлові будинки або помітні приміщення потенційно можуть опинитися під обстрілом. Завжди носіть з собою документи, що підтверджують вашу особу. Якщо їх немає, тоді вас можуть затримати.

Попередньо якомога більше запасайтеся водою, не швидкопсувними харчовими продуктами та теплим одягом, а також за можливості економте паливо в автомобілі (якщо у вас є транспорт).

Завжди носіть із собою аптечку – краще без неї на вулицю взагалі не виходити. Не йдіть зі свого укриття під час денних артилерійських обстрілів, навіть якщо ситуація здається спокійною.

Завжди одягайтеся у зручні речі – у будь-який момент може виникнути необхідність пройти довгий шлях у пошуках укриття. Йдучи з дому, повідомляйте своїм рідним, куди ви прямуєте. За жодних умов не носіть військову форму або одяг, схожий за кольором або малюнком.