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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

У Києві на станції метро Майдан Незалежності на колію впав пасажир

Метро в Киеве

У Києві пасажир впав на колію на станції метро Майдан Незалежності.

Внаслідок інциденту рух поїздів від станції Площа Льва Толстого до станції Поштова площа тимчасово зупинено.

Рух здійснюється на ділянках Теремки-Олімпійська та Контрактова площа-Героїв Дніпра.

Як повідомили Фактам ICTV у прес-службі Київського метрополітену, наразі на місці працюють правоохоронці та медики.

Про стан здоров’я постраждалого поки не відомо.

на колії на станції метро майдані незалежності впала людина

Станом на 9.20 рух поїздів метрополітену відновлено у звичайному режимі.

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Фото: ДТП Київ

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