У Києві пасажир впав на колію на станції метро Майдан Незалежності.

Внаслідок інциденту рух поїздів від станції Площа Льва Толстого до станції Поштова площа тимчасово зупинено.

Рух здійснюється на ділянках Теремки-Олімпійська та Контрактова площа-Героїв Дніпра.

Як повідомили Фактам ICTV у прес-службі Київського метрополітену, наразі на місці працюють правоохоронці та медики.

Про стан здоров’я постраждалого поки не відомо.

Станом на 9.20 рух поїздів метрополітену відновлено у звичайному режимі.

Фото: ДТП Київ