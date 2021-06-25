У Києві пасажир впав на колію на станції метро Майдан Незалежності.
Внаслідок інциденту рух поїздів від станції Площа Льва Толстого до станції Поштова площа тимчасово зупинено.
Рух здійснюється на ділянках Теремки-Олімпійська та Контрактова площа-Героїв Дніпра.
Як повідомили Фактам ICTV у прес-службі Київського метрополітену, наразі на місці працюють правоохоронці та медики.
Про стан здоров’я постраждалого поки не відомо.
Станом на 9.20 рух поїздів метрополітену відновлено у звичайному режимі.
Фото: ДТП Київ