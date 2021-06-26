Вранці 26 червня на Донбасі під час несення служби у результаті обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець.

Старший солдат та старший водій мотопіхотної роти Гонар Андрій Миколайович отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним з життям.

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Про це повідомила 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Український захисник родом з міста Кривий Ріг. Військовий служив у бригаді з червня 2019 року. Командування бригади висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого українського військовослужбовця.

Станом на 26 червня, у зоні ООС зафіксували два порушення режиму припинення вогню. Біля Пісків найманці РФ вели вогонь на позиції наших захисників. Через обстріл на Донбасі загинув український військовий. Командування ООС висловило співчуття близьким бійця.