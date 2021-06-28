Понад 400 українців перебувають у місцях позбавлення волі в РФ та на окупованих територіях

405 громадян перебувають у місцях позбавлення волі в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України.

Також серед них 44 військовослужбовців та 30 жінок. Українці вимушено перебувають у концтаборах та місцях тортур.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова під час урочистого засідання парламенту на честь 25-річчя Конституції.

– Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного відбору держави-агресора, яке викорінює не лише все українське, а й людську гідність, – підкреслила Денисова.

Також уповноважений Верховної Ради розповіла, що Офіс омбудсмена за останні роки зафіксував значну кількість повідомлень про порушення прав людей, які перебувають на цих територіях.

За її словами, у 2019 році уряд отримав близько 34 тис. таких повідомлень, у 2020 році – понад 48,5 тис. Водночас лише за перше півріччя 2021 року зафіксовано вже 24 тис. повідомлень про порушення прав людини.